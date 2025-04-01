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08:59, 1 апреля 2025Экономика

Вступил в силу ГОСТ о доле российского вина в ресторанах

Новый ГОСТ рекомендовал рестораторам отводить 20 % ассортимента российским винам
Дмитрий Воронин

Фото: Stefan Schauberger / Unsplash

В России вступил в силу новый ГОСТ, предлагающий ресторанам выделять в меню винам российского производства долю не менее 20 процентов ассортимента, приводя их в начале карты и сопровождая специальными отметками. Об этом сообщает РИА Новости.

Соблюдение новых правил носит рекомендательный характер и не связано с угрозой штрафов, говорится в публикации. В документе также содержатся рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт, предполагающие указание наименования алкогольного напитка на русском языке и ряда других параметров.

О том, что в России разрабатывается порядка 20 новых ГОСТов и обновляется более 50 старых требований, связанных с алкогольной продукцией, стало известно прошлым летом. Сейчас в стране действуют 174 ГОСТа для алкогольной продукции, 60 из которых устанавливают требования к конкретным видам алкоголя.

Осенью 2024-го Минпромторг РФ опубликовал проект о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне тех же 20 процентов. В Минсельхозе его в целом поддержали, тем временем РБК писало об опасениях, что отечественного вина может не хватить.

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