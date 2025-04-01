Россиянам назвали помогающий нормализовать давление продукт

Врач Коновалов заявил, что йогурт помогает нормализовать артериальное давление

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов назвал россиянам продукт, регулярное употребление которого поможет нормализовать артериальное давление. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что таким свойством обладает йогурт. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что в йогурте содержатся молочнокислые бактерии, которые способствуют расширению сосудов. «Если мы употребляем в пищу две порции йогурта в неделю, этого достаточно, чтобы сосуды были в хорошем тонусе, то есть в расширенном состоянии», — сообщил врач.

С ним согласилась его коллега, врач-терапевт Елена Малышева. «Йогурт действительно способен нормализовать давление», — подчеркнула она. В то же время специалистка уточнила, что йогурт не способен заменить лекарства от повышенного давления. По ее словам, гипертоникам нужно совмещать прием таблеток и употребление этого продукта.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал категорию продуктов для снижения давления. Он отметил, что положительно влияют на здоровье листовые овощи.