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15:52, 2 апреля 2025Силовые структуры

Блогер Аяз Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов намерен возместить ущерб потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова сообщает ТАСС.

Защитник отметил, что его клиент принял смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Он отметил, что ряд потерпевших уже получили компенсации. Ахильгов возложил надежду на то, что суд учтет раскаяние его бизнес-коуча. Он добавил, что хотя уважает решение своего клиента, защитой собрано множество доказательств его невиновности.

Во время заседания суда обвиняемый в многомиллионном мошенничестве российский блогер признал свою вину и раскаялся в агрессивных способах продажи своих курсов.

Ранее сообщалось, что бизнес-коучу вменяется 113 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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