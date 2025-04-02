Блогер Аяз Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов намерен возместить ущерб потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова сообщает ТАСС.

Защитник отметил, что его клиент принял смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Он отметил, что ряд потерпевших уже получили компенсации. Ахильгов возложил надежду на то, что суд учтет раскаяние его бизнес-коуча. Он добавил, что хотя уважает решение своего клиента, защитой собрано множество доказательств его невиновности.

Во время заседания суда обвиняемый в многомиллионном мошенничестве российский блогер признал свою вину и раскаялся в агрессивных способах продажи своих курсов.

Ранее сообщалось, что бизнес-коучу вменяется 113 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.