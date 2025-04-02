Девять вагонов поезда сошли с путей в российском регионе

В Красноярском крае с путей сошли девять вагонов грузового поезда

В Красноярском крае с путей в районе станции Зеледеево сошли девять вагонов грузового поезда, перевозившего черный лом металла. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что причина инцидента пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала, однако произошла задержка движения поездов. Размер ущерба устанавливается. Также инициирована проверка по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте работают следователи-криминалисты.

Ранее на перегоне Белые Столбы — Барыбино в Подмосковье в платформу врезался вагон электрички. Как выяснилось, одна из колесных пар поезда сошла с рельсов, что привело к происшествию. В вагоне в этот момент находились около 30 пассажиров. Пострадавших нет.

Кроме того, в марте в Амурской области сошедший с рельсов грузовой поезд столкнулся с составом, следовавшим по соседнему пути. В результате машинист встречного железнодорожного транспорта получил травмы.