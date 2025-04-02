Стало известно о смерти матери на глазах у детей на российской трассе

В Хакасии грузовик на глазах детей сбил выбежавшую на дорогу женщину

Жительница Хакасии попала под колеса грузовика. Это произошло на глазах у ее детей, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Абакане» со ссылкой на очевидца.

В республиканском МВД сообщили, что описанный жителем региона случай произошел на 24-м километре трассы «Абакан — Ак-Довурак». Там пояснили, что 59-летний водитель грузовика не смог объехать неожиданно выбежавшую на проезжую часть женщину.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работает оперативно-следственная группа.

Дополнение: Ранее в заметке говорилось о том, что супруг женщины не вернулся с СВО. «Ленте.ру» не удалось найти подтверждения этой информации, поэтому текст был скорректирован.

Ранее в Москве автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки. Спасти водителя не удалось. Позже выяснилось, что за рулем находилась женщина. По одной из версий, она перепутала педали газа и тормоза.