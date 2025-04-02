Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 2 апреля 2025Россия

Стало известно о смерти матери на глазах у детей на российской трассе

В Хакасии грузовик на глазах детей сбил выбежавшую на дорогу женщину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал МВД по Республике Хакасия

Жительница Хакасии попала под колеса грузовика. Это произошло на глазах у ее детей, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Абакане» со ссылкой на очевидца.

В республиканском МВД сообщили, что описанный жителем региона случай произошел на 24-м километре трассы «Абакан — Ак-Довурак». Там пояснили, что 59-летний водитель грузовика не смог объехать неожиданно выбежавшую на проезжую часть женщину.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работает оперативно-следственная группа.

Дополнение: Ранее в заметке говорилось о том, что супруг женщины не вернулся с СВО. «Ленте.ру» не удалось найти подтверждения этой информации, поэтому текст был скорректирован.

Ранее в Москве автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки. Спасти водителя не удалось. Позже выяснилось, что за рулем находилась женщина. По одной из версий, она перепутала педали газа и тормоза.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Уехавший в Израиль комик Шац подвел итоги эмиграции

    В России и Новой Зеландии задержали подозреваемых в сексуальном насилии над детьми

    В КНР сторонникам независимости Тайваня пригрозили непрекращающимся наказанием

    В Кремле указали на отказ Киева присоединиться к мораторию на удары по энергетике

    Выжившая при крушении батискафа россиянка описала свой опыт фразой «врагу не пожелаешь»

    В Кремле заявили о намерении донести до США нежелание Киева идти к миру

    В Кремле заявили о согласовании даты и места предстоящего российско-китайского саммита

    Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ на севере Украины

    На юго-западе Китая найдены загадочные следы неандертальцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше