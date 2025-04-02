ЕС выделит Украине 16,7 миллиона евро

Украина получит от ЕС 16,7 миллиона евро на евроинтеграцию

В рамках стартовавшей 1 апреля в Киеве программы Ukraine2EU Украина получит от Евросоюза (ЕС) 16,7 миллиона евро. Эти средства будут направлены на евроинтеграцию, уточняется в сообщении на сайте Минюста Украины.

Полученные средства будут распределены для достижения целей по четырем ключевым направлениям. Так, часть средств направят на усиление способности ключевых украинских институтов в координации и мониторинге процесса вступления в ЕС и внедрение необходимых реформ.

Кроме того, расширят юридическую экспертизу, которая, по данным министерства, нужна для эффективной адаптации украинского законодательства к нормам ЕС. Помимо этого, средства направят и на развитие органов, ответственных за перевод законов, правовых актов и судебных решений, которые составляют основу права ЕС.

Также будет профинансировано углубление понимания процесса вступления Украины в ЕС среди украинского общества, говорится в сообщении.

Реализацией этой программы занимается Центральное агентство по управлению проектами Литвы. Уточняется, что Ukraine2EU — это трехлетняя программа, которая направлена на оказание поддержки украинским государственным органам, ответственным за внедрение реформ на пути к членству в ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина получила восьмой транш от МВФ на 400 миллионов долларов.