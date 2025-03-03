Позиция США относительно резолюции ООН по Украине внезапно изменилась после встречи с российскими чиновниками. Происходящее насторожило верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.
Мы вместе с США составили проект резолюции в поддержку Украины (...) Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то произошло после этого, потому что поведение изменилось. Вопрос — что дальше?
Европейская чиновница подчеркнула, что «наши воля и желание» — работать вместе с трансатлантическими партнерами во имя принципов, за которые всегда выступали Соединенные Штаты. По ее словам, она надеется, что так будет и впредь. Вместе с тем Каллас пожаловалась, что с каждым разом все сложнее поддерживать консенсус среди стран ЕС по поводу санкционного давления на Москву.
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Пять государств воздержались. Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве с европейскими странами — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде. Авторы документа назвали главной целью ООН поддержание мира и безопасности в разрешении конфликта. В резолюции просят завершить кризис на Украине и установить мир между сторонами конфликта.
Россия назвала американскую резолюцию шагом в правильном направлении, однако предложила две поправки. На Генассамблее Москва попросила к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин». Вторая поправка предполагала заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины». Европейские страны предложили свои поправки, но ни одна не прошла.
В России отреагировали на отказ США обвинить Москву в начале конфликта на Украине
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это хороший шаг. «То, что [президент США Дональд] Трамп сделал такой шаг, я думаю, показывает, что он готов к переговорам с нами и что он хочет разорвать этот порочный круг, где во всем виновата Россия», — высказался сенатор.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Трамп проявляет здравый смысл, это является его основным лозунгом в украинском вопросе.