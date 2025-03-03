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13:23, 3 марта 2025Мир

«Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

Каллас: США изменили позицию после переговоров с представителями РФ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Virginia Mayo / AP

Позиция США относительно резолюции ООН по Украине внезапно изменилась после встречи с российскими чиновниками. Происходящее насторожило верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Мы вместе с США составили проект резолюции в поддержку Украины (...) Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то произошло после этого, потому что поведение изменилось. Вопрос — что дальше?

Кая Калласверховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Европейская чиновница подчеркнула, что «наши воля и желание» — работать вместе с трансатлантическими партнерами во имя принципов, за которые всегда выступали Соединенные Штаты. По ее словам, она надеется, что так будет и впредь. Вместе с тем Каллас пожаловалась, что с каждым разом все сложнее поддерживать консенсус среди стран ЕС по поводу санкционного давления на Москву.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Пять государств воздержались. Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве с европейскими странами — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде. Авторы документа назвали главной целью ООН поддержание мира и безопасности в разрешении конфликта. В резолюции просят завершить кризис на Украине и установить мир между сторонами конфликта.

Россия назвала американскую резолюцию шагом в правильном направлении, однако предложила две поправки. На Генассамблее Москва попросила к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин». Вторая поправка предполагала заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины». Европейские страны предложили свои поправки, но ни одна не прошла.

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В России отреагировали на отказ США обвинить Москву в начале конфликта на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это хороший шаг. «То, что [президент США Дональд] Трамп сделал такой шаг, я думаю, показывает, что он готов к переговорам с нами и что он хочет разорвать этот порочный круг, где во всем виновата Россия», — высказался сенатор.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Трамп проявляет здравый смысл, это является его основным лозунгом в украинском вопросе.

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