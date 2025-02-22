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11:46, 22 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отказ США обвинять Москву в начале конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Отказ США обвинять РФ в начале конфликта — хороший шаг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отказ США обвинять Россию в начале украинского конфликта — это хороший шаг американцев, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Они первые, кто понял, что мы стоим на грани мировой войны. Если бы [бывший президент США Джо] Байден еще там год-два просидел или его бы заменила [кандидат в президенты США] Камала Харрис, то мы бы стояли перед огромной проблемой. А европейцы этого не слышат. Они не понимают этого», — отреагировал Джабаров.

То, что [президент США Дональд] Трамп сделал такой шаг, я думаю, показывает, что он готов к переговорам с нами и что он хочет разорвать этот порочный круг, где во всем виновата Россия. Это позитивный шаг. Я думаю, наши дипломаты, наше руководство оценит это должным образом

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что США отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине в проекте резолюции ГА ООН. Вашингтон отказался быть соавтором проекта, где вина возложена на Москву, и предложил новый, нейтральный, под названием «Путь к миру».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп проявляет здравый смысл, это является его основным лозунгом в украинском вопросе.

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