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21:08, 2 апреля 2025Спорт

ISU пожизненно отстранил украинского судью за мошенничество

ISU пожизненно отстранил украинского судью Балкова за мошенничество на Гран-при
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Об этом сообщается на сайте организации.

Балкова наказали за попытку повлиять на результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения). Он просил одного из судей турнира высоко оценить украинский танцевальный дуэт, чтобы спортсмены заняли первое место. «Я очень надеюсь на вашу помощь, несколько судей поддержат вас», — написал Балков в смс. Получивший сообщение арбитр проигнорировал сообщение и передал техническому контроллеру соревнований, который уведомил об этом руководство ISU.

В ходе расследования Балков заявил, что не манипулировал и не пытался повлиять на судейство, а таким образом выражал любовь к танцам на льду и украинской команде. Однако в ISU посчитали, что украинец своими действиями нанес вред репутации организации.

Кроме того, в ISU напомнили, что Балков является рецидивистом — ранее его уже дисквалифицировали на год за попытку манипуляции результатами в танцах на льду на Олимпийских играх-1998 в Нагано. Поэтому при повторном нарушении он получил пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с союзом.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Игры в Пекине.

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