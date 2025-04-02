ISU пожизненно отстранил украинского судью за мошенничество

ISU пожизненно отстранил украинского судью Балкова за мошенничество на Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Об этом сообщается на сайте организации.

Балкова наказали за попытку повлиять на результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения). Он просил одного из судей турнира высоко оценить украинский танцевальный дуэт, чтобы спортсмены заняли первое место. «Я очень надеюсь на вашу помощь, несколько судей поддержат вас», — написал Балков в смс. Получивший сообщение арбитр проигнорировал сообщение и передал техническому контроллеру соревнований, который уведомил об этом руководство ISU.

В ходе расследования Балков заявил, что не манипулировал и не пытался повлиять на судейство, а таким образом выражал любовь к танцам на льду и украинской команде. Однако в ISU посчитали, что украинец своими действиями нанес вред репутации организации.

Кроме того, в ISU напомнили, что Балков является рецидивистом — ранее его уже дисквалифицировали на год за попытку манипуляции результатами в танцах на льду на Олимпийских играх-1998 в Нагано. Поэтому при повторном нарушении он получил пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с союзом.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов стали Игры в Пекине.