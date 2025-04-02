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10:48, 2 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист оценил возможность роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Разуваев: Доллар может укрепиться до 100 рублей летом 2025 года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Летом 2025 года доллар укрепится до 100 рублей, предположил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Возможный срок этого события он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

На курс влияет и геополитика, и стоимость нефти, однако российскому бюджету нужен более слабый рубль, и постепенно он будет снижаться, высказался эксперт. По его мнению, до 100 рублей доллар дойдет в июле.

Текущее укрепление национальной валюты обусловлено кэрри-трейдом, считает Разуваев, однако ситуация изменится. «То есть какой-то инвестиционный фонд, скорее всего, связанный с [президентом США Дональдом] Трампом, берет денежку в кредит у себя там в Америке под четыре процента, завозит сюда по какой-нибудь серой схеме через Дубай или исламские банки и, соответственно, покупает наши [облигации федерального займа] ОФЗ. Но, я думаю, что объем этих операций будет уменьшаться. Это приведет к ослаблению рубля», — пояснил он.

К ослаблению рубля в ближайшее время, по его словам, также могут привести заявления Центробанка о том, что он начинает цикл постепенного снижения ставки.

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Он посоветовал россиянам покупать путевки за границу на лето сейчас, а также вкладываться в золото. «У нас уникальная ситуация: золото сильно подорожало в мире из-за Трампа, а в России оно подешевело, потому что доллар подешевел. Покупайте сейчас золото, не прогадаете», — заключил он.

Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз, а также шагами, предпринимаемыми администрацией Трампа в том числе в сфере тарифной политики.

В понедельник, 31 марта, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 86 рублей впервые с 14 марта.

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