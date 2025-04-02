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18:05, 1 апреля 2025Наука и техника

Космические силы США испытают технологию орбитальной дозаправки спутников

SpaceNews: Космические силы США испытают технологию орбитальной дозаправки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joshua Conti / Globallookpress.com

Космические силы США готовятся провести серию экспериментов по испытанию технологии орбитальной дозаправки спутников. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Планируемые демонстрации, известные как Tetra-5 и Tetra-6, позволят оценить оборудование от Astroscale, Northrop Grumman и Orbit Fab — компаний, борющихся за доминирование на зарождающемся рынке орбитальной дозаправки», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что эксперименты рассматриваются Космическими силами Соединенных Штатов в качестве «критически важных шагов на пути к созданию устойчивой коммерческой архитектуры дозаправки в космосе».

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Запуск миссии Tetra-5 запланирован на 2026 год, а Tetra-6 — на 2027-й. В рамках Tetra-5 на околоземную орбиту будут выведены два космических аппарата, оснащенных оборудованием для перекачки топлива компании Orbit Fab. В рамках Tetra-6 от Northrop Grumman будет проверена работа пассивного модуля дозаправки.

В феврале издание сообщило, что Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов.

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