Люксовый спорткар попал в ДТП в Москве

Mash: Ferrari F8 попала в ДТП в Москве

Автомобиль Ferrari F8 попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Водитель люксового спорткара проехал на красный свет в нарушение ПДД и выехал на перекресток, где в него врезалась другая машина.

Ранее раритетный автомобиль Ferrari 250 GTO 1961 года выпуска попал в ДТП в центре Москвы. Авария произошла на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. Отмечается, что Ferrari выезжал на поворот, когда в него врезалась другая машина.

До этого в жилом квартале «Отрада» в Москве пьяный водитель за рулем гоночного Mitsubishi протаранил десять автомобилей, которые находились на стоянке. Уточнялось, что сначала мужчина врезался в машины, а затем влетел в столб.