На Украине сотрудник ТЦК избил мобилизованного

В Киеве сотрудник ТЦК в автобусе избил мобилизованного

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в автобусе избил мужчину, который ранее был мобилизован. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на местные паблики.

По данным издания, инцидент произошел в Киеве в ходе перевозки мобилизованных из Дарницкого ТЦК на распределительный пункт. Между военным и одним из мужчин произошел конфликт — сперва сотрудник ТЦК кричал на мужчину, после чего схватил его и несколько раз ударил. Не уточняется, что стало причиной конфликта.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК ударил ногой в грудь женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.

До этого в Киеве мобилизовали отца-одиночку. Уточняется, что молодой человек предоставлял все необходимые для отсрочки документы.