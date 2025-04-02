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12:53, 2 апреля 2025Наука и техника

На юго-западе Китая найдены загадочные следы неандертальцев

PNAS: В Китае найдены характерные для Западной Европы древние инструменты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: China Daily CDIC / Reuters

В юго-западной части Китая археологи обнаружили каменные орудия, стиль изготовления которых может перевернуть представления о древней истории человечества. Речь идет о находках на стоянке Лунтань в провинции Юньнань — регионе с суровым климатом, где 50-60 тысяч лет назад жили неизвестные древние люди. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Большинство найденных артефактов выполнено в стиле Кина — технологической традиции, характерной для неандертальцев Западной Европы. Такие инструменты ранее никогда не находили так далеко на востоке, что делает открытие уникальным.

В наборе — скребки, похожие на наконечники копий заостренные орудия и инструменты с выемками. Эти вещи могли служить кочевникам в условиях нехватки ресурсов: они долговечны, легко поддаются повторному использованию и хорошо подходят для кочевого образа жизни.

Исследователи выдвигают две гипотезы. Либо неандертальцы добрались до Юго-Восточной Азии — что пока ничем не подтверждено, ведь их останков в регионе не найдено, либо местный древний вид людей, например денисовцы, независимо пришел к тем же решениям в условиях сходного климата.

Подтвердить любую из версий пока невозможно: нужны либо новые находки ископаемых останков, либо генетические данные. Тем не менее ученые отмечают, что регион Восточной и Юго-Восточной Азии все чаще оказывается в центре новых открытий, меняющих наш взгляд на эволюцию человека.

Как отмечают эксперты, традиционное представление об Азии как о «периферии» доисторической культуры все чаще оказывается устаревшим. Новые находки говорят о том, что древние люди в этом регионе были не менее изобретательны и адаптивны, чем их сородичи в Европе и на Ближнем Востоке.

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