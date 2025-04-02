Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
21:45 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|30-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия — Премьер-лига|30-й тур
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Кубок Италии|1/2 финала. 1-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|30-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/2 финала. 2-й матч
10:34, 2 апреля 2025Спорт

Наследственное дело открыли после смерти комментатора Уткина

После смерти Василия Уткина открыли наследственное дело
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Wilf / Russian Look / Globallookpress.com

В Москве открыто наследственное дело после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правовые документы.

Нотариус Марина Соколова рассказала, что на наследство могут претендовать только кровные родственники. «Если речь идет о выделении супружеской доли, то такой вопрос решается в судебном порядке», — добавила она.

О смерти Уткина стало известно 19 марта прошлого года. Причиной назвали тромбоэмболию легочной артерии.

Василий Уткин работал журналистом с 1989 года. В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    На МКАДе у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в автомобиль

    Популярная российская актриса снялась в купальнике у бассейна

    В США раскрыли планы Трампа по Гренландии

    Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

    Приводившей несовершеннолетних девочек к экс-главе челябинского завода вынесли приговор

    В РПЦ заявили россиянам о необходимости мучиться и терпеть

    Наследственное дело открыли после смерти комментатора Уткина

    Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше