Наследственное дело открыли после смерти комментатора Уткина

После смерти Василия Уткина открыли наследственное дело

В Москве открыто наследственное дело после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правовые документы.

Нотариус Марина Соколова рассказала, что на наследство могут претендовать только кровные родственники. «Если речь идет о выделении супружеской доли, то такой вопрос решается в судебном порядке», — добавила она.

О смерти Уткина стало известно 19 марта прошлого года. Причиной назвали тромбоэмболию легочной артерии.

Василий Уткин работал журналистом с 1989 года. В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.