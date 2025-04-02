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17:32, 2 апреля 2025Забота о себе

Названы первые симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

Инфекционист Мухаметзянов назвал симптомами мышиной лихорадки температуру и сыпь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom  

Так называемая мышиная лихорадка, или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), имеет несколько характерных симптомов, рассказал инфекционист Азат Мухаметзянов. Первые признаки этой болезни он назвал в беседе с Ufatime.ru.

К ключевым симптомам болезни врач отнес температуру тела до 38-40°C, боль в горле, воспаление лимфатических узлов, головную боль, тошноту, боль в пояснице, животе, а также сыпь.

Мухаметзянов предупредил, что заражение чаще всего происходит воздушно-капельным путем — к примеру, на природе или при уборке помещений, в которых находятся экскременты грызунов. Также риск заражения смертельно опасным вирусом существует при употреблении пищи, в которую попали выделения больных животных, добавил инфекционист.

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Чтобы избежать заражения мышиной лихорадкой, врач призвал мыть руки с мылом после пребывания на улице, использовать рукавицы и респиратор при работе с пылью, а также хранить продукты в недоступных для грызунов месте. При первых симптомах болезни Мухаметзянов рекомендовал немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее врач-инфекционист Евгений Шаповалов предупредил, что вяленая речная рыба может содержать опасных паразитов. По его словам, эти паразиты поражают органы пищеварения.

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