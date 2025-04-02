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17:38, 2 апреля 2025Наука и техника

Орбиту МКС скорректировали перед прибытием «Союза МС-27»

«Роскосмос»: Орбиту МКС скорректировали перед прибытием «Союза МС-27»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали перед прибытием пилотируемого космического корабля «Союз МС-27». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-30» включились в среду, 2 апреля, в 12:52 московского времени, и проработали 1035,5 секунды. В итоге высота орбиты станции увеличилась на 3,6 километра, до 419 километров.

Ранее госкорпорация сообщила, что в «Союзе МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов, которые включают фото- и видеоаппаратуру, носители информации, расходные материалы, вещи членов экипажа, рационы питания и укладки для экспериментов.

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к МКС на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

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