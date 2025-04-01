В «Союзе МС-27» разместили полезные грузы

«Роскосмос»: В корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов

В пилотируемом корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов, которые включают фото- и видеоаппаратуру, носители информации, расходные материалы, вещи членов экипажа, рационы питания и укладки для экспериментов. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По плану в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур состоялся авторский осмотр корабля.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконуре заправили «Союз МС-27» сжатыми газами и компонентами топлива.

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к Международной космической станции на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

В марте Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.