Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 1 апреля 2025Наука и техника

В «Союзе МС-27» разместили полезные грузы

«Роскосмос»: В корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

В пилотируемом корабле «Союз МС-27» разместили 180 килограммов полезных грузов, которые включают фото- и видеоаппаратуру, носители информации, расходные материалы, вещи членов экипажа, рационы питания и укладки для экспериментов. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По плану в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур состоялся авторский осмотр корабля.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконуре заправили «Союз МС-27» сжатыми газами и компонентами топлива.

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к Международной космической станции на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

В марте Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

    Обсудить
    Последние новости

    «Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

    Мужчина поторопил людей в очереди в московском банкомате и забрал их деньги себе

    19-летнего сына Трампа заметили с часами за 4 миллиона рублей

    Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

    В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

    Коровы сломали россиянке 13 ребер

    Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

    Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

    В Петербурге заработал музей бомжей

    Парламент Грузии принял закон об измене Родине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше