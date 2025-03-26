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09:28, 26 марта 2025Наука и техника

На Байконуре заправили корабль «Союз МС-27» перед отправкой к МКС

Корабль «Союз МС-27» заправили сжатыми газами и компонентами топлива
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На космодроме Байконур заправили пилотируемый корабль «Союз МС-27» сжатыми газами и компонентами топлива. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконур прибыл транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31».

Также в марте «Роскосмос» рассказал, что экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на МКС.

В том же месяце Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

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