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15:20, 18 марта 2025Наука и техника

Экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на МКС

«Роскосмос»: Экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В основной экипаж входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонатан Ким. В дублирующий — россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американец Кристофер Уилльямс.

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27», на борту которого будет находиться экипаж 73-й экспедиции, с космодрома Байконура состоится 8 апреля.

Также в марте Рыжиков рассказал, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

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