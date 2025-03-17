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20:02, 17 марта 2025Наука и техника

На Байконуре проверили солнечные батареи «Союза МС-27»

«Роскосмос»: На Байконуре проверили солнечные батареи корабля «Союз МС-27»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

На космодроме Байконур проверили солнечные батареи пилотируемого корабля «Союз МС-27» для запуска экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос».

«Специалисты раскрыли солнечные батареи и облучили их мощными светильниками, чтобы проверить эффективность преобразования световой энергии в электрическую», — рассказали в госкорпорации.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

Также в марте госкорпорация рассказала, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с Байконура к МКС состоится 8 апреля.

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