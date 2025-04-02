Депутат Колесник: ВСУ пытаются прорваться в РФ для усиления переговорных позиций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорваться на территорию России, так как близятся переговоры, и Киев хочет усилить переговорные позиции, объяснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Украине нужны какие-то успехи, чтобы было с чем прийти на переговоры, полагает депутат.

«А идти не с чем, не с тем же, что они до Днепропетровска докатились или до Харькова, и, собственно, наша армия тормозить не собирается. Мы только, чтобы людей без света не оставлять, не бьем по тем энергообъектам, которые снабжают города. Кстати, Украина нарушает эти договоренности в полный рост, но с чем-то надо прийти, не с погасшими же лампочками и не с ТЦК, который вылавливает людей людоловами. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно хоть что-то продать, вот он и отправляет войска на смерть ради своей же шкуры, далеко не ценной», — поделился парламентарий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ собираются прорваться на территорию России через населенный пункт Колотиловка Белгородской области, используя автомобильный пункт пропуска (АПП), где раньше Москва и Киев проводили процедуру обмена пленными.

Днем ранее появилась информация, что за сутки ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу Белгородской области в районе двух населенных пунктов — Поповка и Демидовка.

