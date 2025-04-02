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23:14, 2 апреля 2025Мир

Посольство указало на осознание Лондоном скорого краха украинского проекта

Посольство РФ: Британия ввела схему об иновлиянии, осознавая скорый крах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Посольство России прокомментировало введение в действие Лондоном схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Об этом сообщила РИА Новости дипмиссия.

Отмечается, что такое решение власти Великобритании приняли из-за осознания близящегося краха «украинского проекта». В диппредставительстве подчеркнули, что «фантазиями» по поводу якобы вездесущей «российской угрозы» Лондон пытается отвлечь внимание от проблем с социальными пособиями и счетов за электричество.

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в стране от имени России, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). В свою очередь, в России данный шаг возводит барьер на пути к восстановлению отношений между странами.

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