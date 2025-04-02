Посольство РФ: Британия ввела схему об иновлиянии, осознавая скорый крах Украины

Посольство России прокомментировало введение в действие Лондоном схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Об этом сообщила РИА Новости дипмиссия.

Отмечается, что такое решение власти Великобритании приняли из-за осознания близящегося краха «украинского проекта». В диппредставительстве подчеркнули, что «фантазиями» по поводу якобы вездесущей «российской угрозы» Лондон пытается отвлечь внимание от проблем с социальными пособиями и счетов за электричество.

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в стране от имени России, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). В свою очередь, в России данный шаг возводит барьер на пути к восстановлению отношений между странами.