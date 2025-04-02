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16:34, 2 апреля 2025Культура

Представитель Депардье раскрыл планы актера на жизнь в России

Представитель Депардье Фрилле: Актер скоро приедет в Россию
Ольга Коровина

Фото: Imago / Alexis Sciard / Globallookpress.com

Представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну. Его комментарий приводит «Абзац».

1 апреля в СМИ появилась информация о том, что Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, планирует навсегда переехать в Россию. По словам Фрилле, эти сообщения являются абсурдом. «Он скоро приедет в Новосибирск, чтобы посетить свой ресторан "Жерарня", открытый его партнером Денисом Ивановым», — пояснил представитель артиста.

Фрилле отметил, что результаты судебного процесса над Депардье по делу о сексуальных домогательствах будут оглашены 13 мая. Известно, что обвинение запросило для актера 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал Депардье жмотом и лягушатником и призвал лишить его гражданства России. Он отметил, что еще два года назад призвал «отобрать у Депардье паспорт».

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