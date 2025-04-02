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10:10, 2 апреля 2025Россия

Раскрыты масштабы тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка будут в 3,2 тысячи школ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка будут более чем в трех тысячах российских школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Тестирование детей иностранцев началось в России с 1 апреля.

Тестирование будет проводиться на базе более чем 3170 образовательных площадок в 86 регионах. Больше всего таких площадок находится в Самарской и Ростовской областях.

2 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционного законодательства, частью которого является утвержденная норма об обязательном тестировании детей иностранцев. По его словам, всего парламентарии разработали и приняли 14 законов, устанавливающих новые правила в указанной сфере.

В 2024 году в России разгорелась активная дискуссия с участием представителей федеральных органов государственной власти, связанная с мигрантами. Одной из высших точек обсуждения стало выступление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который упрекнул депутатов в недостаточном внимании к проблеме.

ЖЗЛ
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