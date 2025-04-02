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08:12, 2 апреля 2025Россия

Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционной политики

Володин прокомментировал вступление в силу касающегося детей мигрантов закона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционной политики. Об этом он написали в Telegram.

С 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка.

Этот закон — последний из разработанных нижней палатой по этому вопросу, указал Володин. Все же, по его словам, Госдума приняла 14 законов, целью которых стала корректировка законодательных норм в отношении мигрантов.

Теперь детям иностранцев запрещено поступать в школы без доказательств законности пребывания в России и при незнании русского языка, напомнил спикер. При этом председатель Госдумы подчеркнул, что изначальный проходной порог, при котором тест считался бы сданным при 30 процентах правильных ответов, изменили до 90 процентов.

Ранее в Совбезе заявили об угрозе возникновения мигрантских анклавов. Там указали, что это может способствовать распространению радикальной идеологии.

ЖЗЛ
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