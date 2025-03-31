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13:28, 31 марта 2025Россия

В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

В Совбезе РФ заявили о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

По его словам, в ряде городов и сел сформировалось плотное заселение моноэтнических групп, которые работают преимущественно в торговле, строительстве, общественном питании, сельском хозяйстве.

В таких анклавах увидели риск распространения радикализма

«Это формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», — сказал замсекретаря Совбеза.

По его словам, в отдельных городах из-за «несбалансированной концентрации мигрантов» отмечается критическая нагрузка на социальную инфраструктуру, в частности, в сфере школьного образования.

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

«В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50 процентов и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов», — сообщил Гребенкин.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев уточнил, что в России находятся около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов. При этом школы и дошкольные учреждения посещают менее 25 процентов из их числа. «А зачем они тут вообще нужны?» — сказал он и добавил, что дети иностранцев, предоставленные сами себе, ходят без дела по общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян. Этому свидетельствует статистика Следственного комитета о росте числа преступлений, совершенных мигрантами.

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Для зачисления в школы детям мигрантов предстоит сдавать тест на знание русского языка

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Проведение тестирований начнется с 1 апреля. Для учебы в школах дети мигрантов должны будут сдать тест по русскому языку минимум на 3 балла.

Кроме того, перед зачислением в общеобразовательные учреждения будет проверяться законность нахождения ребенка и его родителей на российской территории. Дети нелегальных мигрантов не могут быть приняты в школы. По мнению Гребенкина, иностранцы, которые находятся в России незаконно, вызывают особую обеспокоенность. На данный момент их насчитывается более 670 тысяч, следует из статистики МВД.

В России предложили способ борьбы с мигрантскими анклавами

Сейчас некоторые анклавы проживания мигрантов, формирующиеся вокруг, например, громадных рынков, так называемых развалов, уже де-факто превратились в отдельные города. Бороться с ними нахрапом не получится, делать это нужно постепенно, заявил кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда.

По его мнению, чем больше для мигрантов будет расставлено «ограничительных флажков и колышков», которые будут сужать сферу их занятости, тем успешнее получится уменьшать их количество в России и сжимать анклавы приезжих. Поэтому Бурда предложил сделать для приезжих следующее ограничение: если мигрант приезжает работать на стройке, то он должен иметь право работать только на ней. Если же он передумает и захочет трудиться, например, курьером, то будет должен уехать на родину, переоформить документы и возвратиться работать уже курьером. Но в этом случае он снова будет иметь право работать только в курьерской сфере.

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

«Вот так эта система должна работать. И тогда постепенно установится порядок», — заявил эксперт.

При этом глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и вовсе предложил вести полный запрет на въезд мигрантов. Он отметил, что число мигрантов в России превысило критическую массу. Также депутат заявил, что стране нужна четкая стратегия миграционной политики, в основе которой должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Вот это да!
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