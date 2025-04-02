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18:18, 2 апреля 2025Экономика

Разрушенный Канье Уэстом дом купят за наличные

Дом Канье Уэста купят за десятки миллионов долларов
Мария Черкасова

Фото: Handout / Reuters

У разрушенного рэпером Канье Уэстом дома в американском городе Малибу появился покупатель, сообщает New York Post.

Известно, что дом был выставлен на продажу за 39 миллионов долларов не менее недели назад. Его покупателем оказалась компания Andrew Mazzella Ventures LLC, возглавляемой застройщиком из Монтаны Эндрю Маззелла. Точная сумма сделки не называется, однако известно, что сумма составляет от 30 до 34 миллионов долларов. Дом купили за наличные.

Здание спроектировал японский архитектор Тадао Андо, лауреат Притцкеровской премии. Это здание с четырьмя спальнями площадью 372 квадратных метров, построенное в 2013 году. Уэст приобрел дом в 2021 году за 57,25 миллиона долларов. Впоследствии он разрушил здание. По словам неназванного источника, во время демонтажа рэпер заявил, что дом будет его «бомбоубежищем» и «пещерой для летучих мышей».

Затем в 2023 году Уэст избавился от здания. В 2024 году владельцем дома оказался предприниматель Стивен Белмонт — он купил практически полностью уничтоженный объект за 21 миллион долларов. Тогда в доме отсутствовали окна, ванные комнаты и электричество. Внутрь расположенного на побережье жилья свободно проникали ветер и морская вода.

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