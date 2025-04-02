Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с метеочувствительностью

Врач Мясников заявил, что при метеочувствительности помогает закаливание

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный способ, который поможет побороть метеозависимость. Выпуск с советом доктора доступен на платформе «Смотрим».

Врач спросил у гостьи в студии, способно ли закаливание облегчить симптомы метеочувствительности, на что девушка ответила утвердительно. Мясников согласился с ней. «Закаливание от всего помогает. Потому что если ты закаливаешься, то тебе уже никакая погода ни по чем», — констатировал медик.

Ранее кардиолог Юрий Беленков дал другой совет для защиты от метеозависимости. Он призвал россиян поклеить дома яркие обои, чтобы выйти из депрессивного состояния.

До этого Мясников дал еще одну рекомендацию метеочувствительным людям. По его словам, тем, на чье состояние влияет погода, нужно избегать чтения новостей о магнитных бурях.