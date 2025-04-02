Россияне закупились двумя видами напитков из Японии

Таможня Японии: Поставки кофе в Россию выросли вчетверо, а чая — в семь раз

В последний месяц зимы Япония смогла вчетверо увеличить экспорт кофе на российский рынок. Эти данные японской таможни процитировало РИА Новости.

Оказалось, что поставки в денежном выражении дошли до 427,7 тысячи долларов. Что касается чая, то его экспорт в РФ увеличился сразу в семь раз и оценивается в 257,4 тысячи долларов. А вот закупки специй упали до четырех тысяч долларов.

В конце марта сообщалось, что по итогам февраля резко упали поставки в Россию китайского чая. Его импорт оценили в 2,5 миллиона долларов. Это минимальный с февраля 2023 года результат. За год совокупные объемы поставок рухнули в 1,9 раза, а в месячном выражении — в 1,8 раза.

Известно также, что в прошлом году в России в онлайн-сегменте вырос спрос на растворимый кофе и чай. Для первого увеличение составило 30 процентов, а для второго 23 процента. А вот в офлайн-торговле зафиксировали медленный спад. Продажи чая упали на четыре процента, а кофе на один.