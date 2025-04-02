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09:04, 2 апреля 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в Англии фразой «разгуливают в мини без верхней одежды»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в английском Манчестере и рассказал, как выглядят местные девушки, идущие на вечеринки. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что при температуре плюс 5 градусов они не спешат утепляться. «Пока все без исключения парни кутаются в куртки, свитера и теплые жилетки, молодые англичанки разгуливают по улицам в мини и без какой-либо верхней одежды», — такой фразой описал увиденное россиянин.

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Он добавил, что только пару раз видел девушек в куртках и шубах нараспашку, которые были скорее частью модного образа. Еще один момент, который бросился в глаза блогеру, — любовь к ночной жизни не только у молодежи, но и у женщин постарше.

«Пожалуй, две из десяти девушек, которые разгуливали посреди ночи в коктейльных платьях, были в возрасте за 45. Не знаю, хорошо это или плохо, но в Англии это считается нормой. Тут и семьи редко когда заводят раньше 30-35 лет, а детей и вовсе после 40», — пояснил он.

Кроме того, по словам путешественника, по улицам Манчестера гуляет много одиноких девушек, которые ищут себе спутника на вечер. Россиянин признался, что они оказались совсем не придирчивыми в выборе.

«На улицах можно увидеть много пар, где девушка выглядит как модель, только что сошедшая с подиума, а ее парень — как самый обычный скуф или тощий подросток. Так что если у вас есть деньги на пару коктейлей, то вы уже победитель!» — предупредил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о ночной жизни девушек в Амстердаме. По его словам, они «расслабляются по полной».

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