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06:09, 2 апреля 2025Россия

Российские бойцы уничтожили четыре станции Starlink

Западная группировка войск уничтожила четыре станции спутниковой связи Starlink
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink за сутки. Противник понес и другие потери, рассказал начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма РИА Новости.

По его словам, уничтожены также 17 пунктов управления беспилотниками и 8 минометных расчетов Вооруженных сил Украины. Силы противовоздушной обороны группировки «Запад» сбили 8 беспилотников противника, отметил он.

Российские бойцы регулярно уничтожают станции Starlink. Например, 31 марта сообщалось об уничтожении пяти таких станций.

29 марта стало известно, что бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Красное Первое в Харьковской области.

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