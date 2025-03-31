Группировка войск «Запад» ВС России уничтожила пять станций Starlink ВСУ

В зоне группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что группировке также удалось поразить восемь минометных расчетов, 58 беспилотников самолетного типа и барражирующий боеприпас RAM II.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Красное Первое в Харьковской области. Уточняется, что есть небольшие подвижки в районе села Каменка.

До этого появилась информация о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области. Бойцам удалось нанести поражение механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде президента и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.