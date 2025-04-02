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16:50, 2 апреля 2025Моя страна

Шеф-повара нашли необычные старинные рецепты в российском регионе

Кулинары нашли старинные рецепты пирожков со свеклой и щей в Омской области
Екатерина Ештокина

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom  

Этнографы, краеведы и кулинары нашли необычные старинные рецепты в российском регионе. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По данным издания, специалисты отправились в экспедицию по Омской области, чтобы отыскать и зафиксировать сохранившиеся самобытные способы приготовления блюд. Особенный интерес к данной задаче проявили российские шеф-повара. «Мы в городах задыхаемся от паназиатской кухни. А здесь в Сибири как будто глотнули свежего воздуха. Собираем настоящие алмазы гастрономии», — пояснила вице-президент Всероссийской ассоциации шеф-поваров Юлия Литвиненко.

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Так, жители российских сел поделились со специалистами рецептами «калачей на блюдцах», чуварчи, хвороста, пирожков со свеклой и щей с сушеным творогом.

«Удивительно, но жители глубинки не просто хранят рецепты, но и широко используют в своем рационе. Это настоящая живая традиция», — подчеркнула организатор экспедиции Виктория Багринцева.

Отправившиеся в путешествие шеф-повара уточнили, что намерены включить деревенские блюда в меню ресторанов.

В августе 2024 года в России прошел гастротур с блюдами XVIII века.

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