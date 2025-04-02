Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций

СФ одобрил закон, запрещающий рекламу на сайтах экстремистских организаций

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, запрет также распространяется на ресурсы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и на заблокированные в стране сайты.

Отмечается, что изменения будут внесены в законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». Ответственность за нарушение закона будет нести как рекламодатель, так и ее распространитель, если закон вступит в силу.

Кроме того, новая норма сокращает время хранения Роскомнадзором сведений об онлайн-рекламе. Сообщается, что этот срок уменьшится с пяти до трех лет.

Ранее закон во втором и третьем чтениях приняла Государственная Дума. Спикер нижней палаты парламента подчеркивал, что этот шаг позволит перекрыть один из источников дохода тем, кто владеет запрещенными в России ресурсами.