Представлена консоль Nintendo Switch 2

Nintendo представила консоль Switch 2 с Joy-Con на магнитах за $450

Японская корпорация Nintendo официально представила новую консоль Switch 2. Об этом стало известно в ходе презентации Direct, фрагмент записи которой доступен на YouTube.

Nintendo Switch 2 получила джойстики Joy-Con, которые крепятся к приставке на магнитах. На правом контроллере разместили кнопку C, отвечающую за функцию GameChat. Консоль получила увеличенный с 6,2 до 7,9 дюйма — по сравнению с Nintendo Switch первого поколения — дисплей, матрицу LCD, поддержку частоты 120 герц и разрешение 1080 пикселей.

При подключении к монитору или телевизору через док-станцию разрешение видеоигр можно масштабировать до 4K. Консоль имеет 256 гигабайт встроенной памяти — для сравнения, Nintendo Switch первого поколения имела всего 32 гигабайт памяти. Также девайс поддерживает карты памяти формата microSDXC. Стоимость Nintendo Switch 2 в США составит 450 долларов, или около 38 тысяч рублей. Продажи начнутся 5 июня.

Также Nintendo представила ряд аксессуаров и игр для новой приставки. Так, геймпад Pro Controller получил лепестки для управления, расположенные на тыльной стороне устройства. На мероприятии показали Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Super Mario Party Jamboree, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, Cyberpunk 2077 и другие игры для новой консоли.

Ранее игровой журналист Кристофер Дринг назвал возможный невыход GTA VI катастрофой для игрового рынка. Единственным бенефициаром переноса игры специалист считает Nintendo с ее новой консолью Switch 2.