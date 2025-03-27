Задержку GTA VI назвали катастрофой для игрового рынка

Журналист Дринг: Перенос выхода GTA VI нанесет удар по рынку видеоигр

Если релиз GTA VI задержится и не состоится в 2025 году, то это будет ударом для рынка видеоигр. Об этом в своем подкасте The Game Business Show заявил известный игровой журналист Кристофер Дринг.

Анализируя слухи относительно задержки выхода новой игры серии Grand Theft Auto, Дринг рассказал, что многие крупные студии не планируют выхода никаких игр во второй половине 2025 года, чтобы не оказаться «в тени» GTA VI. Однако если новую часть GTA все же перенесут на 2026 год, то это нанесет катастрофический урон рынку.

Кристофер Дринг пообщался с представителями трех крупных студий, которые подтвердили, что не собираются ничего выпускать до конца года. «GTA VI — это, по сути, огромный метеор, и мы просто будем держаться подальше от зоны взрыва», — признался один из менеджеров на условиях анонимности. Другой разработчик назвал GTA VI «мощной волной», и заметил, что «плыть против течения бесполезно».

Дринг заметил, что мировой рынок видеоигр, консолей и ПК все еще находится в состоянии спада. Он подчеркнул, что GTA VI — один из продуктов, которой мог бы встряхнуть индустрию. Единственным бенефициаром переноса GTA VI Кристофер Дринг назвал японскую корпорацию Nintendo, которая до конца 2025-го должна выпустить консоль Nintendo Switch 2.

В декабре авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер заявил, что крупные разработчики игр отложили релиз своих продуктов в 2025 году из-за ожидаемого выхода GTA VI. Релиз GTA VI наметили на осень 2025 года.