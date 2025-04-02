ЦБ назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года

Замглавы ЦБ Заботкин: Рекордный рост расходов бюджета повлиял на разгон цен в РФ

Рекордный рост расходов федерального бюджета в начале 2025 года стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в январе-феврале. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит «Интерфакс».

Резкое увеличение госрасходов обычно приводит к ряду проинфляционных факторов. Речь идет в том числе об увеличении денежной массы и росте потребительской активности на внутреннем рынке. Заботкин отметил, что рост расходов российского бюджета в начале 2025 года был вызван более высоким авансированием госзаказов. В результате дефицит казны значительно превысил план.

Он добавил, что в Минфине ожидают от правительства скорого возвращения к оптимальному расходованию бюджетных средств. Это обстоятельство, ожидает Заботкин, поможет снизить инфляционное давление на российскую экономику. «Исполнение бюджета в соответствии с федеральным законом обеспечит дезинфляционный вклад в динамику спроса в этом году», — резюмировал замглавы ведомства.

По данным Казначейства РФ, в январе-феврале 2025 года суммарные расходы федерального бюджета значительно превысили совокупные доходы. По итогам первых двух месяцев дефицит госказны составил 3,841 триллиона рублей. Достигнутый результат значительно превысил предварительную оценку Минфина в 2,7 триллиона. Только за один январь дефицит бюджета оказался выше запланированного на весь год показателя почти в полтора раза. В качестве главной причины дисбаланса эксперты назвали стремительный рост трат военно-промышленного комплекса.