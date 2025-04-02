Ученый Сеченовского университета указал на связь аутизма с дефицитом некоторых элементов

Профессор Скальный: Для детей с аутизмом характерен дефицит селена и кальция

Директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный рассказал о факторах, которые могут поспособствовать развитию аутизма. О связи расстройства аутистического спектра (РАС) и дефицита некоторых элементов он побеседовал с «Лентой.ру».

Скальный сослался на исследования обмена химических элементов у детей с РАС, показавшие, что в 80 процентов случаев у детей с этим расстройством отмечаются дефициты макро- и микроэлементов, нарушение обмена аминокислот и избыточное содержание тяжелых металлов в крови. В частности, для детей с аутизмом оказалось характерно низкое содержание селена, кальция, магния, железа, цинка, меди, марганца, кобальта и йода и повышенное содержание ртути, рубидия, висмута и никеля.

Ученые также выяснили, что дисбаланс элементов, который выражается в накоплении в организме токсикантов и дефиците ряда жизненно важных элементов, является одним из важнейших факторов развития метаболических нарушений у детей с РАС, но поддается коррекции. После коррекции питания и устранения нехватки элементов у детей с аутизмом улучшаются пищеварение, аппетит, сон, состояние кожи, снижается возбудимость, повышается концентрация внимания, ребенок реже болеет простудными заболеваниями, наблюдается положительные сдвиги в поведении и обучении, заявил профессор. Диагностику дефицита элементов, добавил Скальный, для наилучших результатов коррекции желательно начать как можно раньше.

Ранее дочь американского актера Брюса Уиллиса Талула призналась, что ее жизнь сильно изменилась после того, как у нее диагностировали ментальное расстройство. 30-летняя Талула рассказала, что серьезно занялась изучением аутизма, когда год назад ей поставили диагноз.