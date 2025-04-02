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09:31, 2 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Ученый Сеченовского университета указал на связь аутизма с дефицитом некоторых элементов

Профессор Скальный: Для детей с аутизмом характерен дефицит селена и кальция
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: moomin201 / Shutterstock / Fotodom

Директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный рассказал о факторах, которые могут поспособствовать развитию аутизма. О связи расстройства аутистического спектра (РАС) и дефицита некоторых элементов он побеседовал с «Лентой.ру».

Скальный сослался на исследования обмена химических элементов у детей с РАС, показавшие, что в 80 процентов случаев у детей с этим расстройством отмечаются дефициты макро- и микроэлементов, нарушение обмена аминокислот и избыточное содержание тяжелых металлов в крови. В частности, для детей с аутизмом оказалось характерно низкое содержание селена, кальция, магния, железа, цинка, меди, марганца, кобальта и йода и повышенное содержание ртути, рубидия, висмута и никеля.

Ученые также выяснили, что дисбаланс элементов, который выражается в накоплении в организме токсикантов и дефиците ряда жизненно важных элементов, является одним из важнейших факторов развития метаболических нарушений у детей с РАС, но поддается коррекции. После коррекции питания и устранения нехватки элементов у детей с аутизмом улучшаются пищеварение, аппетит, сон, состояние кожи, снижается возбудимость, повышается концентрация внимания, ребенок реже болеет простудными заболеваниями, наблюдается положительные сдвиги в поведении и обучении, заявил профессор. Диагностику дефицита элементов, добавил Скальный, для наилучших результатов коррекции желательно начать как можно раньше.

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Ранее дочь американского актера Брюса Уиллиса Талула призналась, что ее жизнь сильно изменилась после того, как у нее диагностировали ментальное расстройство. 30-летняя Талула рассказала, что серьезно занялась изучением аутизма, когда год назад ей поставили диагноз.

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