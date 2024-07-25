Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни с аутизмом

Дочь Брюса Уиллиса занялась изучением аутизма, когда ей его диагностировали

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Талула Уиллис призналась, что ее жизнь сильно изменилась после того, как ей диагностировали ментальное расстройство. Ее слова приводит издание People.

30-летняя Талула рассказала, что серьезно занялась изучением аутизма, который ей диагностировали год назад. По ее словам, из-за того, что ментальное расстройство было выявлено у нее уже во взрослом возрасте, она все еще наблюдает за ним и оценивает, как оно влияет на ее жизнь.

В то же время она подчеркнула, что признаки аутизма были у нее с раннего возраста, просто ни она, ни ее близкие не придавали им значения. «До того как мне поставили диагноз, я замечала, что все мои пять чувств постоянно обострены — у меня с детства были усилены вкус, обоняние, осязание, зрение и слух», — отметила она.

Сейчас дочь Уиллиса занимается просвещением в области расстройств аутистического спектра. Ее главная цель — привлечь внимание к этой проблеме и повысить осведомленность общественности о ней, а также поддержать женщин, которым часто не диагностируют аутизм своевременно.

Ранее психотерапевт Кэролайн Рубинштейн заявила, что привычка болтать без диалога может быть признаком психических расстройств. По ее словам, подобное поведение может наблюдаться у людей с аутизмом, так как им трудно отслеживать эмоции собеседника и делать правильные паузы в речи.

