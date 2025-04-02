Губернатор Кобзев: Упавший в Иркутской области Ту-22М3 обесточил 210 домов

В результате крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области оказались обесточены 210 домов и 3 социально значимых объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет разбился в районе населенного пункта Буреть Усольского района. При падении он задел линию электропередач. По словам политика, сейчас на месте ЧП работает бригада Иркутской электросетевой компании. Ориентировочно, свет вернется в дома утром 3 апреля.

Ту-22М3 потерпел крушение в безлюдной местности. Перед крушением пилот ракетоносца увел борт от жилых домов. Экипаж, состоявший из четырех человек, успел катапультироваться, однако один летчик не выжил в результате жесткого приземления. Остальных эвакуировала поисково-спасательная бригада.