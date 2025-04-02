Пилот разбившегося под Иркутском ракетоносца Ту-22М3 увел самолет от жилых домов

Shot: Пилот разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 увел самолет от домов

Пилот стратегического ракетоносца Ту-22М3, разбившегося в Иркутской области, увел самолет от жилых домов. Об этом пишет Shot в Telegram.

Ранее в сети появились первые кадры с места крушения, на которых видно возникший после аварии. Судя по видео, неподалеку от возгорания находятся жилые дома.

О крушении самолета недалеко от деревни Буреть в Усольском районе Иркутской области стало известно вечером 2 апреля. Очевидцы катастрофы сообщили, что слышали взрыв, после чего заметили яркую вспышку и пожар.

Позже в Минобороны России заявили, что аварию потерпел сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. На борту находились четыре человека, которые успели катапультироваться. Однако, согласно докладу экипажа, летчик при приземлении не выжил. В ведомстве подчеркнули, что самолет упал в безлюдной местности и разрушений удалось избежать. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.