Появилось видео пожара на месте крушения самолета в российском регионе

Mash показал кадры пожара на месте крушения самолета в Иркутской области

Очевидцы сняли на видео пожар на месте крушения самолета в Иркутской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден полыхающий в отдалении пожар. Неподалеку от возгорания, судя по видео, находятся дома.

О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. По предварительной информации, на борту находились четыре человека.

При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших населенных пунктах, по данным Telegram-канала Babr Mash, пропало электричество.