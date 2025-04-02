Появилось видео пожара на месте крушения самолета в российском регионе

Очевидцы сняли на видео пожар на месте крушения самолета в Иркутской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах виден полыхающий в отдалении пожар. Неподалеку от возгорания, судя по видео, находятся дома.
О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. По предварительной информации, на борту находились четыре человека.
При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших населенных пунктах, по данным Telegram-канала Babr Mash, пропало электричество.