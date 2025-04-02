Минобороны заявило о крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области

Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение под Иркутском

В Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Об этом заявило Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, экипаж из четырех человек катапультировался, однако летчик при приземлении не выжил.

В Минобороны добавили, что Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее в сети появились первые кадры с места крушения. На них видно пожар, возникший после аварии. Судя по видео, неподалеку от возгорания находятся дома.

О крушении самолета в Усольском районе Иркутской области стало известно вечером 2 апреля. По словам местных жителей, авария произошла в районе деревни Буреть. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, после чего увидели яркую вспышку и пожар.