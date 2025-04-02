Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 2 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области

Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение под Иркутском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Об этом заявило Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, экипаж из четырех человек катапультировался, однако летчик при приземлении не выжил.

В Минобороны добавили, что Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее в сети появились первые кадры с места крушения. На них видно пожар, возникший после аварии. Судя по видео, неподалеку от возгорания находятся дома.

О крушении самолета в Усольском районе Иркутской области стало известно вечером 2 апреля. По словам местных жителей, авария произошла в районе деревни Буреть. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, после чего увидели яркую вспышку и пожар.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области

    Скандальный комик избавился от дома в США

    Россиянка организовала нарколабораторию в бане и привлекла к работе двух молодых знакомых

    Названо место крушения стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области

    Обломки упавшего под Иркутском стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ сняли на видео

    На Украине раскрыли мнение Трампа о России

    Белый дом ответил на слухи об уходе Маска с госслужбы в ближайшее время

    Иркутский губернатор рассказал о выживших после крушения ракетоносца Ту-22М3 летчиках

    54-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-платье посетила концерт предполагаемого экс-возлюбленного

    Россиянам посоветовали пить кофе для сохранения молодости и красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше