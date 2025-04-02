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13:25, 2 апреля 2025Моя страна

Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

Ученые из Никитского ботсада создали необычный виноград из водорослей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carla Carniel / Reuters

Российские ученые Никитского ботанического сада вывели уникальный сорт винограда, внедрив в его ДНК ген морских водорослей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам завлабораторией биоинженерии растений Павла Хваткова, сегодня во многих странах делают модификации винограда, однако они ограничены лишь сортами «Шардоне» или «Томпсон». «То есть, в принципе, виноградами занимаются, но в плане генной инженерии все довольно слабо развито», — отметил он.

В то же время специалисты Никитского ботанического сада работают с крымскими сортами. «Гены морского кресс-салата и безопасного штамма кишечной палочки внедрили в виноград "Подарок Магарача"», — сказано в сообщении. Утверждается, что именно его применяют для изготовления бренди.

У нового сорта внешних отличий от обычного винограда нет. При этом растения уникальны тем, что устойчивы к большим морозам. Все это позволяет создать условия для успешного виноделия, например в Ленинградской или Московской областях, тогда как сейчас все производство находится на юге страны.

Ранее ученые из Белгородского национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) создали безалкогольное красное вино, которое способно защитить почки пациента. Все это было произведено специалистами по оригинальной технологии из винограда, отобранного и выращенного селекционерами-генетиками НИУ БелГУ.

Также стало известно, что в течение 2025 года в Геленджике появится новейший город Белый Мыс с самой большой коллекцией российского вина. Авторами идеи стали рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков.

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