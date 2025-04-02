Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

Ученые из Никитского ботсада создали необычный виноград из водорослей

Российские ученые Никитского ботанического сада вывели уникальный сорт винограда, внедрив в его ДНК ген морских водорослей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам завлабораторией биоинженерии растений Павла Хваткова, сегодня во многих странах делают модификации винограда, однако они ограничены лишь сортами «Шардоне» или «Томпсон». «То есть, в принципе, виноградами занимаются, но в плане генной инженерии все довольно слабо развито», — отметил он.

В то же время специалисты Никитского ботанического сада работают с крымскими сортами. «Гены морского кресс-салата и безопасного штамма кишечной палочки внедрили в виноград "Подарок Магарача"», — сказано в сообщении. Утверждается, что именно его применяют для изготовления бренди.

У нового сорта внешних отличий от обычного винограда нет. При этом растения уникальны тем, что устойчивы к большим морозам. Все это позволяет создать условия для успешного виноделия, например в Ленинградской или Московской областях, тогда как сейчас все производство находится на юге страны.

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