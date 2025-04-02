Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:38, 2 апреля 2025Ценности

В Москве владелица салона красоты обвинила персонал в краже на 14 миллионов рублей

В Москве владелица салона красоты Литвиненко обвинила персонал в краже денег
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве владелица салона красоты Инна Литвиненко обвинила персонал в краже на 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мастер по наращиванию волос Анна Гусева много лет работает со знаменитостями. Среди ее звездных клиенток числятся экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, модель Алена Шишкова, ведущая Карина Мурашкина и блогерша Катя Коносова. С Литвиненко она познакомилась в 2021 году. Тогда она рассказала ей, что хочет открыть собственный салон красоты и пригласила ее на работу, поскольку у нее была большая клиентская база.

По словам Гусевой, она была трудоустроена по договору оказания услуг. Так, в салоне женщина занималась наращиванием волос, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников и обучала их. Кроме того, она познакомила Литвиненко с поставщиками.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022

В 2024 году владелица салона наняла колориста Руслана. Однако осенью мужчина решил вместе с Гусевой уволиться. По их мнению, именно в тот момент Литвиненко начала думать, как наказать бывших сотрудников за уход из ее салона. Так, в 2025 году она пригласила мастеров на встречу и обвинила их в краже материалов и денег. Литвиненко заставила мастера по наращиванию волос подписать бумагу о том, что она якобы должна ей 14 миллионов рублей, а также угрожала колористу отправкой на СВО. При этом в беседе с журналистами Гусева заявила, что она сама закупала расходники и хранила их отдельно от салонных. Ее коллега, в свою очередь, также имел свои собственные материалы.

Отмечается, что после встречи с бывшими сотрудниками Литвиненко провела в своих соцсетях прямой эфир, в котором рассказала, что полгода следила за ними и вместе с полицией фиксировала кражи. На фоне данных заявлений адвокат мастеров Евгений Гибадуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Ранее сообщалось, что попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за некачественные сапоги люксового бренда Valentino провалилась.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

    Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось

    Раскрыт неочевидный вред приправ

    На iPhone из-за ошибки вернулись удаленные приложения

    Российскому пенсионеру пообещали заменить счетчики и похитили у него более 58 миллионов

    Российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

    Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

    Обвиняемых в теракте на железнодорожных путях в Крыму заключили под стражу

    Стюардесса сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев

    Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом плаще почти за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше