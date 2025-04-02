В Москве владелица салона красоты обвинила персонал в краже на 14 миллионов рублей

В Москве владелица салона красоты Литвиненко обвинила персонал в краже денег

В Москве владелица салона красоты Инна Литвиненко обвинила персонал в краже на 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мастер по наращиванию волос Анна Гусева много лет работает со знаменитостями. Среди ее звездных клиенток числятся экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, модель Алена Шишкова, ведущая Карина Мурашкина и блогерша Катя Коносова. С Литвиненко она познакомилась в 2021 году. Тогда она рассказала ей, что хочет открыть собственный салон красоты и пригласила ее на работу, поскольку у нее была большая клиентская база.

По словам Гусевой, она была трудоустроена по договору оказания услуг. Так, в салоне женщина занималась наращиванием волос, работала с блогерами, помогала набирать сотрудников и обучала их. Кроме того, она познакомила Литвиненко с поставщиками.

В 2024 году владелица салона наняла колориста Руслана. Однако осенью мужчина решил вместе с Гусевой уволиться. По их мнению, именно в тот момент Литвиненко начала думать, как наказать бывших сотрудников за уход из ее салона. Так, в 2025 году она пригласила мастеров на встречу и обвинила их в краже материалов и денег. Литвиненко заставила мастера по наращиванию волос подписать бумагу о том, что она якобы должна ей 14 миллионов рублей, а также угрожала колористу отправкой на СВО. При этом в беседе с журналистами Гусева заявила, что она сама закупала расходники и хранила их отдельно от салонных. Ее коллега, в свою очередь, также имел свои собственные материалы.

Отмечается, что после встречи с бывшими сотрудниками Литвиненко провела в своих соцсетях прямой эфир, в котором рассказала, что полгода следила за ними и вместе с полицией фиксировала кражи. На фоне данных заявлений адвокат мастеров Евгений Гибадуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Ранее сообщалось, что попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за некачественные сапоги люксового бренда Valentino провалилась.