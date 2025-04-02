В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

Путин поручил рассмотреть введение ограничения числа выдаваемых банковских карт

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками клиентам платежных карт. Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина должны представить главе государства до 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из текста поручения, на которое ссылается агентство, речь идет о картах, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранцам. ТАСС уточняет, что задуманные меры нацелены на противодействие мошенникам.

Ранее о том, что в стране нужно лимитировать количество банковских карт, выдаваемых в одни руки, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, шаги в этом направлении должны касаться не только кредитных, но и дебетовых карт, поскольку сейчас, благодаря отсутствию ограничений «молодежь выпускает, отдает их преступникам».

О том, что в ЦБ обсуждают ограничение числа оформляемых банковских карт до разумного, в начале марта говорила и глава регулятора.