ЦБ нашел способ усилить борьбу с мошенниками

Набиуллина: ЦБ обсуждает ограничение числа оформляемых на одного россиянина карт

Руководство Центробанка (ЦБ) обсуждает разумное ограничение числа оформляемых на одного россиянина банковских карт. За счет этой меры можно будет усилить борьбу с финансовыми злоумышленниками, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Подобная мера, отметила она, не затронет добросовестных клиентов российских банков. Все потребности подобных граждан будут учтены. «Обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — пояснила Набиуллина в ходе выступления на совещании президента с членами правительства.

Она добавила, что «нормальному» гражданину не нужно столько карт разных банков. Подобные схемы в основном используют посредники финансовых злоумышленников. Ужесточение регулирования в этой области поможет уменьшить масштаб хищений. «Нужно установить лимит — допустим, в одном банке до пяти карт (оформляемых на одного человека — прим. «Ленты.ру»), в нескольких — до 20», — резюмировала Набиуллина.

Ранее она высоко оценила эффективность борьбы крупных российских банков с мошенниками. Глава ЦБ отметила, что подобные финансовые организации отражают свыше 99 процентов атак злоумышленников на граждан. Однако ряд более мелких и средних по объемам капитализации банков все еще не дотягивают до этой планки. Одной из главных задач регулятора в этом плане является оказание помощи отстающим.

По итогам 2024 года суммарный объем хищений денежных средств россиян мошенниками вырос на 74 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составил 27,5 миллиарда рублей. Число же подозрительных денежных переводов, как отметили в Росфинмониторинге, за указанный период увеличилось в 2,5 раза к уровню 2022-го. По данным ЦБ, российские банки за отчетный период смогли отразить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов.