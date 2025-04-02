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08:21, 2 апреля 2025Мир

В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

Президент Сербии Вучич: Мировые лидеры тайно вели переговоры с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Два мировых лидера тайно вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в интервью на YouTube-канале блогера Марио Науфалу рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным», — сказал сербский лидер.

На вопрос Науфалу о том, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или премьер Словакии Роберт Фицо, Вучич ответил отрицательно.

Ранее Вучич заявил, что его встреча с российским главой Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года.

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