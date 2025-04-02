В Сирии сообщили об ударе ВВС Израиля по научно-исследовательскому центру

Al Watan: ВВС Израиля атаковали научно-исследовательский центр в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали здание научно-исследовательского центра в Дамаске. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan в Telegram-канале.

«По предварительной информации, израильский удар был нанесен по научно-исследовательскому центру в районе Барзе», — отмечается в публикации.

Ранее армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии. Отмечается, что речь идет о наблюдательном пункте на Голанских высотах, который ранее занимали российские военные.

До этого стало известно, что Израиль возобновил военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что Тель-Авив принял такое решение, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.